ЄС обговорив з "Талібаном" дипломатичну присутність в Кабулі, - Bloomberg

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що посли ЄС були проінформовані про зустрічі з талібами після того, як представники блоку відвідали Катар. На переговорах ЄС дав зрозуміти, що продовжить відправляти обмежене число представників в Кабул, в основному для вирішення питань евакуації і доставки гуманітарної допомоги.

"Створення гуманітарних коридорів - одна з декількох умов, встановлених ЄС для розморожування допомоги Афганістану", - повідомляє видання.