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ЕС обновил "зеленый список" стран: Украины в нем все еще нет

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Четверг 02 декабря 2021 16:34
ЕС обновил "зеленый список" стран: Украины в нем все еще нет Фото: ЕС обновил "зеленый список" стран (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Украина в этот перечень не попала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

На этой неделе из списка безопасных стран исключили Иорданию и Намибию. Таким образом, в списке осталось 17 стран.

Так, согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Индонезия
  • Кувейт
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Напомним, ранее в список ЕС попала Индонезия.

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