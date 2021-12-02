ЄС оновив "зелений список" країн: України в ньому все ще немає
Фото: ЄС оновив "зелений список" країн (freepik.com)
Європейський союз оновив "зелений список" країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію блоку. Україна до цього переліку не потрапила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Цього тижня зі списку безпечних країн виключили Йорданію та Намібію. Таким чином, у списку залишилося 17 країн.
Так, згідно з оновленим списком ЄС, до переліку безпечних країн зараз входять:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Індонезія
- Кувейт
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Південна Корея
- Об'єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Нагадаємо, раніше у список ЄС потрапила Індонезія.