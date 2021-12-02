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ЄС оновив "зелений список" країн: України в ньому все ще немає

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Четвер 02 грудня 2021 16:34
ЄС оновив "зелений список" країн: України в ньому все ще немає Фото: ЄС оновив "зелений список" країн (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз оновив "зелений список" країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію блоку. Україна до цього переліку не потрапила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Цього тижня зі списку безпечних країн виключили Йорданію та Намібію. Таким чином, у списку залишилося 17 країн.

Так, згідно з оновленим списком ЄС, до переліку безпечних країн зараз входять:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Індонезія
  • Кувейт
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Нагадаємо, раніше у список ЄС потрапила Індонезія.

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