У ЄС обґрунтували постачання танків Україні захистом від варварських дій Путіна

Санніно, виступаючи на прес-конференції в Токіо в рамках турне Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, сказав, що Путін "перейшов від концепції спеціальної операції до концепції війни проти НАТО і Заходу".

Він сказав, що німецькі та американські танкові запаси призначені для того, щоб допомогти українцям захищатися на війні, а не перетворювати їх на нападників.

"Я думаю, що це остання подія з погляду постачання озброєнь - це просто еволюція ситуації і того, як Росія почала переводити війну на іншу стадію", - сказав Санніно.

Він додав, що Росія здійснює "невиборчі атаки" на мирних жителів та міста, а не на військові цілі.

ЄС не переводить війну в іншу стадію, а "просто дає можливість рятувати життя та дозволяє українцям захищатися від цих варварських нападів", сказав Санніно.