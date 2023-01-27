У ЄС обґрунтували постачання танків Україні захистом від варварських дій Путіна

Генеральний секретар служби зовнішніх дій Європейського Союзу Стефано Санніно обґрунтував постачання Німеччиною та США військової техніки Україні необхідністю захисту від варварських дій Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Санніно, виступаючи на прес-конференції в Токіо в рамках турне Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, сказав, що Путін "перейшов від концепції спеціальної операції до концепції війни проти НАТО і Заходу".
Він сказав, що німецькі та американські танкові запаси призначені для того, щоб допомогти українцям захищатися на війні, а не перетворювати їх на нападників.
"Я думаю, що це остання подія з погляду постачання озброєнь - це просто еволюція ситуації і того, як Росія почала переводити війну на іншу стадію", - сказав Санніно.
Він додав, що Росія здійснює "невиборчі атаки" на мирних жителів та міста, а не на військові цілі.
ЄС не переводить війну в іншу стадію, а "просто дає можливість рятувати життя та дозволяє українцям захищатися від цих варварських нападів", сказав Санніно.
Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 і дозволивши іншим країнам їхній реекспорт.
Після цього президент США Джо Байден анонсував передачу Україні американських танків Abrams.
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