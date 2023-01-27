В ЕС обосновали поставки танков Украине защитой от варварских действий Путина

Саннино, выступая на пресс-конференции в Токио в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказал, что Путин "перешел от концепции специальной операции к концепции войны против НАТО и Запада".

Он сказал, что немецкие и американские танковые запасы предназначены для того, чтобы помочь украинцам защищаться на войне, а не превращать их в нападающих.

"Я думаю, что это последнее событие с точки зрения поставок вооружений - это просто эволюция ситуации и того, как Россия начала переводить войну на другую стадию", - сказал Саннино.

Он добавил, что Россия совершает "неизбирательные атаки" на мирных жителей и города, а не на военные цели.

ЕС не переводит войну в другую стадию, а "просто дает возможность спасать жизни и позволяет украинцам защищаться от этих варварских нападений", сказал Саннино.