В ЕС обосновали поставки танков Украине защитой от варварских действий Путина

Генеральный секретарь службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино обосновал поставки Германией и США военной техники Украине необходимостью защиты от варварских действий Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Саннино, выступая на пресс-конференции в Токио в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказал, что Путин "перешел от концепции специальной операции к концепции войны против НАТО и Запада".
Он сказал, что немецкие и американские танковые запасы предназначены для того, чтобы помочь украинцам защищаться на войне, а не превращать их в нападающих.
"Я думаю, что это последнее событие с точки зрения поставок вооружений - это просто эволюция ситуации и того, как Россия начала переводить войну на другую стадию", - сказал Саннино.
Он добавил, что Россия совершает "неизбирательные атаки" на мирных жителей и города, а не на военные цели.
ЕС не переводит войну в другую стадию, а "просто дает возможность спасать жизни и позволяет украинцам защищаться от этих варварских нападений", сказал Саннино.
Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.
После этого президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине американских танков Abrams.
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