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У ЄС обґрунтували постачання танків Україні захистом від варварських дій Путіна

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Брюссель, П'ятниця 27 січня 2023 11:11
У ЄС обґрунтували постачання танків Україні захистом від варварських дій Путіна Фото: Стефано Санніно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар служби зовнішніх дій Європейського Союзу Стефано Санніно обґрунтував постачання Німеччиною та США військової техніки Україні необхідністю захисту від варварських дій Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Санніно, виступаючи на прес-конференції в Токіо в рамках турне Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, сказав, що Путін "перейшов від концепції спеціальної операції до концепції війни проти НАТО і Заходу".

Він сказав, що німецькі та американські танкові запаси призначені для того, щоб допомогти українцям захищатися на війні, а не перетворювати їх на нападників.

"Я думаю, що це остання подія з погляду постачання озброєнь - це просто еволюція ситуації і того, як Росія почала переводити війну на іншу стадію", - сказав Санніно.

Він додав, що Росія здійснює "невиборчі атаки" на мирних жителів та міста, а не на військові цілі.

ЄС не переводить війну в іншу стадію, а "просто дає можливість рятувати життя та дозволяє українцям захищатися від цих варварських нападів", сказав Санніно.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 і дозволивши іншим країнам їхній реекспорт.

Після цього президент США Джо Байден анонсував передачу Україні американських танків Abrams.

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