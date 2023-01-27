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В ЕС обосновали поставки танков Украине защитой от варварских действий Путина

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Брюссель, Пятница 27 января 2023 11:11
В ЕС обосновали поставки танков Украине защитой от варварских действий Путина Фото: Стефано Саннино (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино обосновал поставки Германией и США военной техники Украине необходимостью защиты от варварских действий Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Саннино, выступая на пресс-конференции в Токио в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказал, что Путин "перешел от концепции специальной операции к концепции войны против НАТО и Запада".

Он сказал, что немецкие и американские танковые запасы предназначены для того, чтобы помочь украинцам защищаться на войне, а не превращать их в нападающих.

"Я думаю, что это последнее событие с точки зрения поставок вооружений - это просто эволюция ситуации и того, как Россия начала переводить войну на другую стадию", - сказал Саннино.

Он добавил, что Россия совершает "неизбирательные атаки" на мирных жителей и города, а не на военные цели.

ЕС не переводит войну в другую стадию, а "просто дает возможность спасать жизни и позволяет украинцам защищаться от этих варварских нападений", сказал Саннино.

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

После этого президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине американских танков Abrams.

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