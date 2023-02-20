У ЄС обговорюють шляхи протидії обходу санкцій проти РФ, - Bloomberg

Як повідомляє видання, такі кроки можуть передбачати "видачу попереджень фізичним особам або компаніям за межами та на території ЄС, які допомагають Росії обходити санкції, і надати блоку повноваження діяти, коли справа стосується товарів, які використовуються у подіях в Україні".

"Росія намагається продовжувати постачати своїй військовій промисловості необхідні компоненти, незважаючи на наші санкції", - йдеться в ініціативі.

Згідно із повідомленням, альтернативні ланцюжки поставок створюються за рахунок використання підставних компаній та посередників з країн навколо РФ.

Зазначається, що особливу увагу слід приділити західним компонентам, які мають вирішальне значення для російської військової промисловості.

У пропозиції, яку підтримали близько 10 держав ЄС, включаючи Францію та Німеччину, пропонують розширити підстави, на яких можна вводити санкції проти фізосіб та компаній із третіх країн. Крім того, зазначено, що потрібно стежити за тим, щоб санкції "єдино застосовували у всіх країнах блоку, а також зміцнити механізми координації та звітності для закриття будь-яких шляхів "обходу санкцій".

Ініціатива стосується і підвищення здатності ЄС проводити аналіз та дослідження, а також покращити обмін інформацією між державами-членами та інститутами ЄС у Брюсселі.

В ЄС хочуть використати орган для боротьби з відмиванням грошей, який незабаром буде створений, для протидії обходу санкцій.

Згідно з текстом проєкту, влада ЄС зможе реагувати по-різному на обхід санкцій, рішення ухвалять, виходячи з конкретного випадку. Так, ЄС може застосувати обмеження та вдатися до заходів регулювання торгівлі, направити офіційне попередження, вимагати від одержувачів продукції надавати зобов'язання стосовно контрактів щодо використання цих товарів.

Очікується, що ідеї будуть обговорені державами-членами цього тижня.