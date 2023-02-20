В ЕС обсуждают пути противодействия обходу санкций против РФ, - Bloomberg

Как сообщает издание, такие шаги могут предусматривать "выдачу предупреждений физическим лицам или компаниям за пределами и на территории ЕС, которые помогают России обходить санкции, и предоставить блоку полномочия действовать, когда дело касается товаров, используемых в событиях в Украине".

"Россия пытается продолжать поставлять своей военной промышленности необходимые компоненты, несмотря на наши санкции", - говорится в инициативе.

Согласно сообщению, альтернативные цепочки поставок создаются за счет использования подставных компаний и посредников из стран вокруг РФ.

Отмечается, что особое внимание следует уделить западным компонентам, имеющим решающее значение для российской военной промышленности.

В предложении, поддержанном около 10 государств ЕС, включая Францию и Германию, предлагают расширить основания, на которых можно вводить санкции против физлиц и компаний из третьих стран. Кроме того, отмечено, что следует следить за тем, чтобы санкции "единственно применяли во всех странах блока, а также укрепить механизмы координации и отчетности для закрытия любых путей "обхода санкций".

Инициатива касается и повышения возможности ЕС проводить анализ и исследования, а также улучшить обмен информацией между государствами-членами и институтами ЕС в Брюсселе.

В ЕС хотят использовать орган для борьбы с отмыванием денег, который вскоре будет создан для противодействия обходу санкций.

Согласно тексту проекта, власти ЕС смогут реагировать по-разному на обход санкций, решение примут исходя из конкретного случая. Так, ЕС может применить ограничения и принять меры по регулированию торговли, направить официальное предупреждение, требовать от получателей продукции предоставлять обязательства по контрактам по использованию этих товаров.

Ожидается, что идеи будут обсуждены государствами-членами на этой неделе.