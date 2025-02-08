У ЄС обговорюють подальше пом’якшення санкцій проти Сирії, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість скасування ще частини санкцій проти Сирії. Це може стосуватися економічних обмежень та гуманітарних винятків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, Європейський Союз обговорює можливість часткового скасування низки санкцій щодо енергетичної галузі Сирії, включно зі скасуванням заборон на:
Потенційно угода також скасує обмеження на фінансування розвідки та переробки нафти, а також на будівництво нових електростанцій.
Інші заходи, які розглядає блок, включають виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове скасування деяких обмежень, раніше накладених на центральний банк Сирії, щоб дозволити йому надавати кошти, за словами людей, знайомих із питанням.
Угода потенційно також може зняти обмеження на фінансування розвідувальних робіт та переробки нафти, а також будівництва нових електростанцій.
Водночас джерела агентства розповіли, що заморожування активів у ЄС, пов'язаних із сирійським центральним банком, найімовірніше, залишиться чинним.
ЄС також розглядає виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове зняття деяких обмежень, раніше накладених на центральний банк Сирії, щоб дозволити йому надавати кошти.
Серед інших пропонованих ЄС заходів - скасування заборон на експорт банкнот і авіаційного пального, а також послаблення деяких обмежень на діяльність авіакомпаній і доступ до аеропортів.
Пропозиції також включають кілька винятків з чинних санкцій, наприклад, пов'язаних з відкриттям банківських рахунків у Сирії.
Нагадаємо, що санкції, що були накладені на Сирію, здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.
Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.
Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже наприкінці минулого року там впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.
Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.