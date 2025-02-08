У ЄС обговорюють подальше пом’якшення санкцій проти Сирії, - Bloomberg

За даними видання, Європейський Союз обговорює можливість часткового скасування низки санкцій щодо енергетичної галузі Сирії, включно зі скасуванням заборон на:

імпорт сирої нафти,

експорт технологій для нафтогазової промисловості.

Потенційно угода також скасує обмеження на фінансування розвідки та переробки нафти, а також на будівництво нових електростанцій.

Інші заходи, які розглядає блок, включають виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове скасування деяких обмежень, раніше накладених на центральний банк Сирії, щоб дозволити йому надавати кошти, за словами людей, знайомих із питанням.

Угода потенційно також може зняти обмеження на фінансування розвідувальних робіт та переробки нафти, а також будівництва нових електростанцій.

Водночас джерела агентства розповіли, що заморожування активів у ЄС, пов'язаних із сирійським центральним банком, найімовірніше, залишиться чинним.

ЄС також розглядає виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове зняття деяких обмежень, раніше накладених на центральний банк Сирії, щоб дозволити йому надавати кошти.

Серед інших пропонованих ЄС заходів - скасування заборон на експорт банкнот і авіаційного пального, а також послаблення деяких обмежень на діяльність авіакомпаній і доступ до аеропортів.

Пропозиції також включають кілька винятків з чинних санкцій, наприклад, пов'язаних з відкриттям банківських рахунків у Сирії.