В ЕС обсуждают дальнейшее смягчение санкций против Сирии, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность отмены еще части санкций против Сирии. Это может касаться экономических ограничений и гуманитарных исключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Европейский Союз обсуждает возможность частичной отмены ряда санкций в отношении энергетической отрасли Сирии, включая отмену запретов на:
Потенциально соглашение также отменит ограничения на финансирование разведки и переработки нефти, а также на строительство новых электростанций.
Другие меры, которые рассматривает блок, включают исключение нескольких банков из санкционного списка и частичную отмену некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии, чтобы позволить ему предоставлять средства, по словам людей, знакомых с вопросом.
Соглашение потенциально также может снять ограничения на финансирование разведывательных работ и переработки нефти, а также строительства новых электростанций.
В то же время источники агентства рассказали, что замораживание активов в ЕС, связанных с сирийским центральным банком, скорее всего, останется в силе.
ЕС также рассматривает исключение нескольких банков из санкционного списка и частичное снятие некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии, чтобы позволить ему предоставлять средства.
Среди других предлагаемых ЕС мер - отмена запретов на экспорт банкнот и авиационного топлива, а также ослабление некоторых ограничений на деятельность авиакомпаний и доступ к аэропортам.
Предложения также включают несколько исключений из действующих санкций, например, связанных с открытием банковских счетов в Сирии.
Напомним, что санкции, наложенные на Сирию, в основном были направлены на правительство страны и его ключевых союзников.
Они были введены как реакция на события, связанные с гражданской войной, начавшейся в 2011 году, нарушениями прав человека, подавлением протестов и использованием химического оружия.
Однако сейчас европейские страны начали восстанавливать связи с Сирией, ведь в конце прошлого года там пал режим сирийского диктатора Башара Асада. За несколько недель повстанцы захватили ключевые города страны, включая столицу Дамаск.
Что происходило в Сирии, почему пал режим Асада и что дальше будет происходить в стране - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.