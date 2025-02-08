В ЕС обсуждают дальнейшее смягчение санкций против Сирии, - Bloomberg

По данным издания, Европейский Союз обсуждает возможность частичной отмены ряда санкций в отношении энергетической отрасли Сирии, включая отмену запретов на:

импорт сырой нефти,

экспорт технологий для нефтегазовой промышленности.

Потенциально соглашение также отменит ограничения на финансирование разведки и переработки нефти, а также на строительство новых электростанций.

Другие меры, которые рассматривает блок, включают исключение нескольких банков из санкционного списка и частичную отмену некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии, чтобы позволить ему предоставлять средства, по словам людей, знакомых с вопросом.

Соглашение потенциально также может снять ограничения на финансирование разведывательных работ и переработки нефти, а также строительства новых электростанций.

В то же время источники агентства рассказали, что замораживание активов в ЕС, связанных с сирийским центральным банком, скорее всего, останется в силе.

ЕС также рассматривает исключение нескольких банков из санкционного списка и частичное снятие некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии, чтобы позволить ему предоставлять средства.

Среди других предлагаемых ЕС мер - отмена запретов на экспорт банкнот и авиационного топлива, а также ослабление некоторых ограничений на деятельность авиакомпаний и доступ к аэропортам.

Предложения также включают несколько исключений из действующих санкций, например, связанных с открытием банковских счетов в Сирии.