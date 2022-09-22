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У ЄС обговорюють питання про видачу віз росіянам після оголошення мобілізації в РФ

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Брюссель, Четвер 22 вересня 2022 14:19
У ЄС обговорюють питання про видачу віз росіянам після оголошення мобілізації в РФ Фото: у ЄС обговорюють питання про видачу віз росіянам після оголошення мобілізації в РФ (freepik)
Автор: Руслан Гаращенко

Єврокомісія обговорює з країнами ЄС питання про надання гуманітарних віз громадянам Росії після оголошення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Єврокомісії Аніти Хіпер у коментарі журналістам.

"Ситуація безпрецедентна, беручи до уваги ситуацію у сфері безпеки, ми маємо враховувати і геополітичну ситуацію... Ми в контакті з державами ЄС оцінюємо ситуацію для надання підтримки та підготовки до наступного етапу", - сказала вона.

Однак Хіпер зазначила, що всі запити на гуманітарні візи мають розглядатися індивідуально.

Вона підкреслила, що будь-який випадок "Шенгенський кодекс передбачає відмову у в'їзді з міркувань безпеки".

Нагадаємо, вчора президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

На тлі мобілізації у Росії збільшився потік росіян призовного віку, які намагаються виїхати за кордон. Зокрема, громадяни РФ почали прибувати до Фінляндії.

При цьому в Естонії повідомили, що не надаватимуть притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації. Також Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

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