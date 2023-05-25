ЄС обговорює можливість передачі Україні прибутків від заморожених російських активів

Євросоюз обговорює надсилання Україні прибутків, отриманих від заморожених російських активів, які застрягли в системі світових фінансових ринків. Зокрема йдеться про кошти російського центрального банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зазначається, що такий крок не приведе до експропріації самих активів, але все одно означатиме ескалацію фінансового тиску Заходу на Росію з метою допомогти Україні захиститися від агресії РФ.
За даними бельгійського уряду, санкції заморозили російські активи на суму близько 196,6 млрд євро, з яких 180 - це активи російського центрального банку. Ці кошти реінвестує бельгійський розрахунковий центр Euroclear, і саме прибуток, отриманий від цього, посадовці ЄС можуть перенаправити в Україну.
У першому кварталі цього року Euroclear повідомила про 734 мільйони євро відсотків на грошові залишки з активів, які перебувають під санкціями Росії.
Видання зазначає, що такий крок, ймовірно, потребуватиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки він може вплинути на фінансові ринки. Представники ЄС мають на меті представити більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.
Заморожені російські активи в ЄС
Європейський союз знайшов спосіб використати заморожені російські активи для відновлення України. Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам про те, що блок має юридичні повноваження тимчасово задіяти щонайменше 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку.
Також, ЄС вивчає юридичні варіанти використання заморожених російських валютних резервів, включаючи їхнє інвестування для отримання прибутку, який може бути використаний для фінансування відновлення України.
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