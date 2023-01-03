ЄС незадоволений рішенням України карати європейські фармкомпанії за роботу до РФ
У Євросоюзі не згодні із закликами України запровадити санкції проти європейських фармацевтичних компаній, які продовжують працювати в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, ЄС стурбований тим, що його союзник та майбутній член перетворює на зброю вкрай необхідні ліки, а також тим, що це зашкодить інтересам європейського бізнесу.
Наприкінці травня Україна внесла зміни до законодавства, які надали їй широкі повноваження щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов'язаними з Росією. А у жовтні вона зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії, незважаючи на протидію Брюсселя.
Видання наводить дані внутрішньої оцінки Єврокомісії, за якими 19 компаній – переважно з ЄС – перебувають під прицілом українського уряду, із загальним обсягом бізнесу 1,7 мільярда євро.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс порушив це питання з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час нещодавньої поїздки до Києва.
"Ми дозволили всім європейським компаніям продавати в Україні всі ліки, які виробляються у всіх європейських країнах, у всьому світі, тільки не в Росії", - сказав Шмігаль, додавши, що Київ та Брюссель обговорили це.
У розмові з виданням заступник міністра економіки України Тарас Качка зменшив значення розбіжностей, назвавши їх "торгівельним подразником". За його словами, нічого не було остаточно вирішено, і жодних ліків ще не було вилучено з ринку.
Під дію закону потрапила лише будапештська фармацевтична компанія Gedeon Richter. Комісія, створена для ухвалення рішення про усунення компаній від українського ринку, проголосувала за заборону угорської компанії, що виробляє всі - від ліків для серця до антипсихотичних препаратів. Загалом під загрозою вилучення з ринку – 35 препаратів, хоча офіційного розпорядження про це ще немає.
Ще дві компанії перебувають під пильною увагою українського уряду: словенська Krka та Berlin Chemie, німецька дочірня компанія італійської Menarini Group, що виробляють спільно близько 300 медичних препаратів.
Раніше ми писали, що Казахстан не допомагатиме Росії обходити введені проти неї санкції, але продовжить і надалі співпрацювати з Москвою.
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