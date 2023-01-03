ЄС незадоволений рішенням України карати європейські фармкомпанії за роботу до РФ

У Євросоюзі не згодні із закликами України запровадити санкції проти європейських фармацевтичних компаній, які продовжують працювати в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, ЄС стурбований тим, що його союзник та майбутній член перетворює на зброю вкрай необхідні ліки, а також тим, що це зашкодить інтересам європейського бізнесу.

Наприкінці травня Україна внесла зміни до законодавства, які надали їй широкі повноваження щодо вилучення з ринку будь-яких ліків, вироблених компаніями, пов'язаними з Росією. А у жовтні вона зробила перший крок до вигнання зі свого ринку європейської компанії, незважаючи на протидію Брюсселя.

Видання наводить дані внутрішньої оцінки Єврокомісії, за якими 19 компаній – переважно з ЄС – перебувають під прицілом українського уряду, із загальним обсягом бізнесу 1,7 мільярда євро.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс порушив це питання з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час нещодавньої поїздки до Києва.

"Ми дозволили всім європейським компаніям продавати в Україні всі ліки, які виробляються у всіх європейських країнах, у всьому світі, тільки не в Росії", - сказав Шмігаль, додавши, що Київ та Брюссель обговорили це.

У розмові з виданням заступник міністра економіки України Тарас Качка зменшив значення розбіжностей, назвавши їх "торгівельним подразником". За його словами, нічого не було остаточно вирішено, і жодних ліків ще не було вилучено з ринку.

Під дію закону потрапила лише будапештська фармацевтична компанія Gedeon Richter. Комісія, створена для ухвалення рішення про усунення компаній від українського ринку, проголосувала за заборону угорської компанії, що виробляє всі - від ліків для серця до антипсихотичних препаратів. Загалом під загрозою вилучення з ринку – 35 препаратів, хоча офіційного розпорядження про це ще немає.

Ще дві компанії перебувають під пильною увагою українського уряду: словенська Krka та Berlin Chemie, німецька дочірня компанія італійської Menarini Group, що виробляють спільно близько 300 медичних препаратів.