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ЕС недоволен решением Украины наказывать европейские фармкомпании за работу в РФ

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Брюссель, Вторник 03 января 2023 12:25
ЕС недоволен решением Украины наказывать европейские фармкомпании за работу в РФ Фото: Евросоюз недоволен решением Украины наказывать европейские фармкомпании (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Евросоюзе не согласны с призывами Украины ввести санкции против европейских фармацевтических компаний, которые продолжают работать в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, ЕС обеспокоен тем, что его союзник и будущий член превращает в оружие крайне необходимые лекарства, а также тем, что это повредит интересам европейского бизнеса.

В конце мая Украина внесла изменения в законодательство, которые предоставили ей широкие полномочия по изъятию с рынка любого лекарства, произведенного компаниями, связанными с Россией. А в октябре она сделала первый шаг к изгнанию со своего рынка европейской компании, несмотря на противодействие Брюсселя.

Издание приводит данные внутренней оценки Еврокомиссии, по которым 19 компаний – в основном из ЕС – находятся под прицелом украинского правительства, с общим объемом бизнеса в 1,7 миллиарда евро.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис поднял этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время недавней поездки в Киев.

"Мы позволили всем европейским компаниям продавать в Украине все лекарства, которые производятся во всех европейских странах, по всему миру, только не в России", - сказал Шмигаль, добавив, что Киев и Брюссель обсудили это.

В разговоре с изданием заместитель министра экономики Украины Тарас Качка уменьшил значение разногласий, назвав их "торговым раздражителем". По его словам, ничего не было окончательно решено, и никакое лекарство еще не было изъято с рынка.

Под действие закона попала только будапештская фармацевтическая компания Gedeon Richter. Комиссия, созданная для принятия решения об отстранении компаний от украинского рынка, проголосовала за запрет производящей все венгерской компании - от лекарств для сердца до антипсихотических препаратов. В общей сложности под угрозой изъятия с рынка – 35 препаратов, хотя официального распоряжения об этом еще нет.

Еще две компании находятся под пристальным вниманием украинского правительства: словенская Krka и Berlin Chemie, немецкая дочерняя компания итальянской Menarini Group, производящих совместно около 300 медицинских препаратов.

Ранее мы писали, что Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции, но продолжит и дальше сотрудничать с Москвой.

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