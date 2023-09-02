ЄС необхідно переосмислити підхід до розширення, - глава МЗС Австрії
ЄС має змінити свій підхід при прийомі майбутніх членів блоку. Зокрема, України, Молдови чи країн Західних Балкан.
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Розширення це не бюрократичне прагнення, це не легалістичне прагнення, це не про те, щоб застосувати кожну кому й абзац договорів, - це про поширення і забезпечення певної моделі життя, відкритих вільних демократій", - заявив він.
Міністр додав, що розуміння було і в минулому. Зокрема, коли 1981 року до Європейського союзу приймали Грецію, щоб зберегти молоду демократію, а 1986 року - коли приймали Португалію та Іспанію, яка пережила спробу перевороту за п'ять років до цього.
"У той час ми розуміли, що необхідно забезпечити, щоб ці країни розуміли: вони є частиною нашої сім'ї цінностей. І ми повинні зробити це ж саме зараз - з Україною, Молдовою та Західними Балканами", - заявив Шалленберг.
При цьому міністр вважає, що країни можуть бути членами блоку без виконання кожної частини права ЄС. Він підкреслив, що це питання політичної волі, а не зміни правил.
Розширення Євросоюзу
Нещодавно голова Ради ЄС Шарль Мішель говорив, що Європейський союз має бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.
За його словами, розширення блоку є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, адже членство в ЄС несе як обов'язки, так і переваги.
Водночас, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель додав, що необхідно встановити дату, до якої країни-кандидати, такі як Україна, мають вступити до ЄС.
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