В ЄС немає консенсусу щодо тренувань військових в Україні, - Боррель

Країни-члени Європейського Союзу й досі не досягли консенсусу щодо перенесення на територію України тренувань українських військових. Це могло б статись у межах Допоміжної військової місії Євросоюзу.

Про це під час візиту до Києва заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"Щодо дії тренувальної місії на території України: так, досі немає консенсусу серед країн-членів, щоб досягти цього рішення. Однак це не заважає тому, щоб тренувальна місія працювала далі", - сказав Боррель. Відповідаючи на запитання про те, що перенесення місії EUMAM могло б бути відповіддю на залучення Росією північнокорейських військ, Боррель зауважив, що "активна участь сил КНДР у військових операціях Росії є однією з найбільш тривожних подій, які сталися за останні дні, та маркером глобалізації війни".