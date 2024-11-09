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В ЄС немає консенсусу щодо тренувань військових в Україні, - Боррель

Субота 09 листопада 2024 19:04
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В ЄС немає консенсусу щодо тренувань військових в Україні, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

Країни-члени Європейського Союзу й досі не досягли консенсусу щодо перенесення на територію України тренувань українських військових. Це могло б статись у межах Допоміжної військової місії Євросоюзу.

Про це під час візиту до Києва заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

"Щодо дії тренувальної місії на території України: так, досі немає консенсусу серед країн-членів, щоб досягти цього рішення. Однак це не заважає тому, щоб тренувальна місія працювала далі", - сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання про те, що перенесення місії EUMAM могло б бути відповіддю на залучення Росією північнокорейських військ, Боррель зауважив, що "активна участь сил КНДР у військових операціях Росії є однією з найбільш тривожних подій, які сталися за останні дні, та маркером глобалізації війни".

Зауважимо, що Боррель також заявив, що Європейський союз буде дипломатично тиснути на КНДР за відправку військових на війну в Україну.

Нагадаємо, Головне управління розвідки ще наприкінці жовтня повідомляло про те, що північнокорейських солдатів перекинули до Курської області.

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки стверджував, що в Курській області вже зосереджено близько 11 тисяч північнокорейців.

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Євросоюз Жозеп Боррель
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