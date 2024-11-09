В ЕС нет консенсуса по тренировкам военных в Украине, - Боррель

Страны-члены Европейского Союза до сих пор не достигли консенсуса относительно переноса на территорию Украины тренировок украинских военных. Это могло бы произойти в рамках Вспомогательной военной миссии Евросоюза.

Об этом во время визита в Киев заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

"О действии тренировочной миссии на территории Украины: да, до сих пор нет консенсуса среди стран-членов, чтобы достичь этого решения. Однако это не мешает тому, чтобы тренировочная миссия работала дальше", - сказал Боррель. Отвечая на вопрос о том, что перенос миссии EUMAM мог бы быть ответом на привлечение Россией северокорейских войск, Боррель отметил, что "активное участие сил КНДР в военных операциях России является одним из самых тревожных событий, произошедших за последние дни, и маркером глобализации войны ".