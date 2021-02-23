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В ЕС недовольны жесткими ограничениями на немецких границах

Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском союзе недовольны слишком жесткими ограничениями на границе со стороны Германии. Еврокомиссия считает такие меры чрезмерными и необоснованными.

Об этом сообщает Spiegel.

Соответствующее письмо было направлено Еврокомиссией на имя представителя Германии в Брюсселе Михаэля Клауса.

"Мы считаем, что очевидной цели Германии - защиты общественного здоровья в условиях пандемии - возможно достичь и с менее жесткими ограничениями", - заявили в ЕС.

Еврокомиссия ожидает на ответ от Германии в течение десяти дней. После этого в ЕС могут инициировать процедуру про нарушение, однако такой шаг считается маловероятным.

Подобные письма также получили Бельгия, Венгрия, Дания, Швеция и Финляндия - их пограничным контролем также не довольны в Брюсселе.

Напомним, ранее в Германии ужесточили ограничения на границе с Австрией и Чехией. Пропуск граждан был практически остановлен из-за мутаций коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Еврокомиссии считают закрытие границ не столь эффективным методом борьбы с коронавирусом, как вакцинация.

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Новости Украины ЕвросоюзГерманияграницаКоронавирус
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