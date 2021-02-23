В ЕС недовольны жесткими ограничениями на немецких границах

Соответствующее письмо было направлено Еврокомиссией на имя представителя Германии в Брюсселе Михаэля Клауса.

"Мы считаем, что очевидной цели Германии - защиты общественного здоровья в условиях пандемии - возможно достичь и с менее жесткими ограничениями", - заявили в ЕС.

Еврокомиссия ожидает на ответ от Германии в течение десяти дней. После этого в ЕС могут инициировать процедуру про нарушение, однако такой шаг считается маловероятным.

Подобные письма также получили Бельгия, Венгрия, Дания, Швеция и Финляндия - их пограничным контролем также не довольны в Брюсселе.