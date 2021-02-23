В ЄС незадоволені жорсткими обмеженнями на німецьких кордонах

В Європейському союзі незадоволені занадто жорсткими обмеженнями на кордоні з боку Німеччини. Єврокомісія вважає такі заходи надмірними та необґрунтованими.
Про це повідомляє Spiegel.
Відповідний лист було направлено Єврокомісією на ім'я представника Німеччини в Брюсселі Міхаеля Клауса.
"Ми вважаємо, що очевидної мети Німеччини - захисту громадського здоров'я в умовах пандемії - можливо досягти і з менш жорсткими обмеженнями", - заявили в ЄС.
Єврокомісія очікує на відповідь від Німеччини протягом десяти днів. Після цього в ЄС можуть ініціювати процедуру про порушення, однак такий крок вважається малоймовірним.
Подібні листи отримали Бельгія, Угорщина, Данія, Швеція та Фінляндія - їх прикордонним контролем також не задоволені в Брюсселі.
Нагадаємо, раніше у Німеччині посилили обмеження на кордоні з Австрією та Чехією. Пропуск громадян був практично зупинений через мутацій коронавіруса.
Також РБК-Україна писало, що в Єврокомісії вважають закриття кордонів не настільки ефективним методом боротьби з коронавірусом, як вакцинація.