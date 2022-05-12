В ЕС назвали условие для отсрочки нефтяного эмбарго, - Bloomberg

Желание отсрочить эмбарго представители дипломатических ведомств стран ЕС объяснили тем, что вместе с запретом на нефть Венгрия блокирует полностью весь шестой пакет санкций Евросоюза. Отсрочка помогла бы ввести остальные ограничения намного быстрее.

По словам дипломатов стран ЕС, идея отказаться от нефтяного эмбарго получает поддержку. Но в то же время большинство стран Европейского союза обеспокоены тем, что отказ от попытки блокировки российской нефти будет признаком слабости.

Дипломаты добавили, что они все еще попытаются утвердить полный пакет санкций, включая поэтапный запрет на российскую нефть к 16 мая, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.