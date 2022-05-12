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В ЄС назвали умову для відстрочення нафтового ембарго, - Bloomberg

Фото: в Євросоюзі допустили відстрочку нафтового ембарго проти Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Декілька країн Євросоюзу допустили відстрочку нафтового ембарго проти Росії у разі, якщо Угорщина продовжить блокування запровадження обмежень.

Про це заявили кілька дипломатів країн ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бажання відстрочити ембарго представники дипломатичних відомств країн ЄС пояснили тим, що разом із забороною на нафту Угорщина повністю блокує весь шостий пакет санкцій Євросоюзу. Відстрочка допомогла б запровадити решту обмежень набагато швидше.

За словами дипломатів країн ЄС, ідея відмовитися від нафтового ембарго отримує підтримку. Проте більшість країн Європейського союзу стурбовані тим, що відмова від спроби блокування російської нафти буде ознакою слабкості.

Дипломати додали, що вони все ще намагатимуться затвердити повний пакет санкцій, включно з поетапною забороною на російську нафту до 16 травня, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не може підтримати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у його нинішньому вигляді, включаючи ембарго на імпорт російської нафти. Оскільки для його країни це "рівносильно атомній бомбі".

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