В ЄС назвали умову для відстрочення нафтового ембарго, - Bloomberg

Бажання відстрочити ембарго представники дипломатичних відомств країн ЄС пояснили тим, що разом із забороною на нафту Угорщина повністю блокує весь шостий пакет санкцій Євросоюзу. Відстрочка допомогла б запровадити решту обмежень набагато швидше.

За словами дипломатів країн ЄС, ідея відмовитися від нафтового ембарго отримує підтримку. Проте більшість країн Європейського союзу стурбовані тим, що відмова від спроби блокування російської нафти буде ознакою слабкості.

Дипломати додали, що вони все ще намагатимуться затвердити повний пакет санкцій, включно з поетапною забороною на російську нафту до 16 травня, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.