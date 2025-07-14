У ЄС назвали нові мита Трампа "практично забороною" на торгівлю зі США

Європейський Союз попереджає про ризик повного замороження торгівлі зі Сполученими Штатами через нову ініціативу Дональда Трампа.

Президент США, оголосив про введення 30% тарифів на товари з ЄС уже з 1 серпня.

Шефчович заявив у Брюсселі, що такі мита "практично заборонять торгівлю" між ЄС і США, яка щоденно оцінюється в понад 4,4 мільярда євро.

За його словами, обидві сторони протягом останнього місяця працювали над принциповою торговельною угодою, однак різка заява Трампа зірвала прогрес.

"У нас склалося відчуття, що ми дуже близькі до угоди", - наголосив Шефчович.

ЄС готує контрзаходи

У відповідь на цю ситуацію ЄС відклав запровадження контртарифів на американські товари вартістю 21 мільярд євро, які мали набути чинності вже в понеділок.

Однак міністри Євросоюзу розглядають розширення пакету санкцій до 72 мільярдів євро.

Позиції всередині блоку різняться.

Франція наполягає на жорсткій відповіді та застосуванні нового закону про протидію економічному примусу.

наполягає на жорсткій відповіді та застосуванні нового закону про протидію економічному примусу. Німеччина закликає до стриманої, "прагматичної" реакції.

закликає до стриманої, "прагматичної" реакції. Італія та країни Східної Європи застерігають: ескалація може вдарити по військовій підтримці США в регіоні.

"Ми не хочемо ескалації, з іншого боку, нам також потрібно продемонструвати свою силу", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен.

Тиск з обох боків Атлантики

Низка країн ЄС також згадала про інші спільні виклики, які потребують співпраці з Вашингтоном, зокрема боротьбу з потоками фентанілу та технологічну конкуренцію з Китаєм.

Водночас Трамп у своїх заявах також розкритикував Канаду та Мексику, заявивши, що вони нібито недостатньо протидіють з потоками опіоїдів до США - хоча ці теми не були частиною переговорів з ЄС.