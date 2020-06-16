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В ЕС назвали неприемлемыми санкции США против сотрудников суда в Гааге

Новости » Общество     16.06.2020 - 21:36
В ЕС назвали неприемлемыми санкции США против сотрудников суда в Гааге
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)

Евросоюз обеспокоен санкциями со стороны США

Европейский союз выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. В ЕС назвали санкции США неприемлемыми.

Об этом сообщили в пресс-службе Евросоюза.

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно.

"Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи с объявленными мерами и подтверждает свою неизменную поддержку Международного уголовного суда. Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему охвату и содержанию", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Отметим, еще в 2018 году Вашингтон угрожал санкциями судьям Международного суда в Гааге за их готовность расследовать возможные преступления американских военных в Афганистане.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп одобрил введение санкций против представителей МУС.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиСудГаага
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