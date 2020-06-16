ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЄС назвали неприйнятними санкції США проти співробітників суду в Гаазі

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 21:36
У ЄС назвали неприйнятними санкції США проти співробітників суду в Гаазі
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)

Євросоюз стурбований санкціями з боку США

Європейський союз висловив стурбованість рішенням президента США Дональда Трампа ввести санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. У ЄС назвали санкції США неприйнятними.

Про це повідомили у прес-службі Євросоюзу.

Як зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено.

"Європейський союз висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з оголошеними заходами і підтверджує свою незмінну підтримку Міжнародного кримінального суду. Санкції проти тих, хто бере участь у роботі МКС, її співробітників та їх сімей, а також осіб, пов'язаних з МКС, є неприйнятними і безпрецедентними за своїм обсягом і змістом", - йдеться в заяві представника ЄС.

Зазначимо, ще в 2018 році Вашингтон погрожував санкціями суддів Міжнародного суду в Гаазі за їх готовність розслідувати можливі злочини американських військових в Афганістані.

минулого тижня президент США Дональд Трамп схвалила запровадження санкцій проти представників МКС.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиСудГаага
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся