В ЕС назвали категории россиян, которые смогут получить визы без ограничений

Некоторые россияне смогут получить визы на въезд в ЕС без ограничений, несмотря на нововведения. В частности, речь идет о российских журналистах.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Она отметила, что Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для граждан России.

"Доверять россиянам больше нет оснований. Основное правило для россиян - не быть туристом на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим предоставлять эту привилегию россиянам", - заявила Йоханссон.

По ее словам, получить визы по упрощенным правилам смогут российские журналисты и те россияне, которые хотят попасть в ЕС по гуманитарным причинам или по семейных обстоятельствах.