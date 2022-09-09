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В ЕС назвали категории россиян, которые смогут получить визы без ограничений

Фото: еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (euneighbours.eu)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые россияне смогут получить визы на въезд в ЕС без ограничений, несмотря на нововведения. В частности, речь идет о российских журналистах.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Она отметила, что Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для граждан России.

"Доверять россиянам больше нет оснований. Основное правило для россиян - не быть туристом на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим предоставлять эту привилегию россиянам", - заявила Йоханссон.

По ее словам, получить визы по упрощенным правилам смогут российские журналисты и те россияне, которые хотят попасть в ЕС по гуманитарным причинам или по семейных обстоятельствах.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение начнет действовать с 12 сентября этого года.

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