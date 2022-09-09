В ЄС назвали категорії росіян, які зможуть отримати візи без обмежень

Деякі росіяни зможуть отримати візи на в'їзд в ЄС без обмежень, не дивлячись на нововведення. Зокрема, йдеться про російських журналістів.

Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Вона зазначила, що Європейський союз введе суворі обмеження на туристичні візи для громадян Росії.

"Довіряти росіянам більше немає підстав. Основне правило для росіян - не бути туристом на території ЄС, це привілей. І ми більше не хочемо надавати цей привілей росіянам", - заявила Йоханссон.

За її словами, отримати візи за спрощеними правилами зможуть російські журналісти та ті росіяни, які хочуть потрапити в ЄС з гуманітарних причин чи за сімейними обставинами.