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В ЄС назвали категорії росіян, які зможуть отримати візи без обмежень

Фото: єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон (euneighbours.eu)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі росіяни зможуть отримати візи на в'їзд в ЄС без обмежень, не дивлячись на нововведення. Зокрема, йдеться про російських журналістів.

Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Вона зазначила, що Європейський союз введе суворі обмеження на туристичні візи для громадян Росії.

"Довіряти росіянам більше немає підстав. Основне правило для росіян - не бути туристом на території ЄС, це привілей. І ми більше не хочемо надавати цей привілей росіянам", - заявила Йоханссон.

За її словами, отримати візи за спрощеними правилами зможуть російські журналісти та ті росіяни, які хочуть потрапити в ЄС з гуманітарних причин чи за сімейними обставинами.

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. Рішення почне діяти з 12 вересня цього року.

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