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ЕС назвал условия для диалога с правительством "Талибана"

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз готов работать с новым правительством талибов в Кабуле. В ЕС назвали условия.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, группировка должна уважать права человека, в том числе права женщин, и не позволять Афганистану стать плацдармом для терроризма.

"Чтобы поддержать афганское население, нам придется взаимодействовать с новым правительством в Афганистане", - сказал Жозеп Боррель.

По его словам, уровень сотрудничества будет зависеть от готовности талибов выполнить определенные условия. Сотрудничество также не будет означать официального признания власти талибов.

Боррель сказал, что новое правительство в Кабуле должно также предоставить свободный доступ к гуманитарной помощи, соблюдая процедуры и условия ЕС для доставки.

Напомним, ЕС заявляет, что не будет спешить с признанием"Талибана".

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