ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС назвал условия для диалога с правительством "Талибана"

Новина українською →
Брюссель, Пятница 03 сентября 2021 16:45
ЕС назвал условия для диалога с правительством "Талибана" Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз готов работать с новым правительством талибов в Кабуле. В ЕС назвали условия.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, группировка должна уважать права человека, в том числе права женщин, и не позволять Афганистану стать плацдармом для терроризма.

"Чтобы поддержать афганское население, нам придется взаимодействовать с новым правительством в Афганистане", - сказал Жозеп Боррель.

По его словам, уровень сотрудничества будет зависеть от готовности талибов выполнить определенные условия. Сотрудничество также не будет означать официального признания власти талибов.

Боррель сказал, что новое правительство в Кабуле должно также предоставить свободный доступ к гуманитарной помощи, соблюдая процедуры и условия ЕС для доставки.

Напомним, ЕС заявляет, что не будет спешить с признанием"Талибана".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Талибан
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин