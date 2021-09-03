ЄС назвав умови для діалогу з урядом "Талібану"

Європейський Союз готовий взаємодіяти з новим урядом талібів в Кабулі. В ЄС назвали умови.

Про це заявив в голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

За його словами, угруповання повинне поважати права людини, в тому числі права жінок, і не дозволяти Афганістану стати плацдармом для тероризму.

"Щоб підтримати афганське населення, нам доведеться взаємодіяти з новим урядом в Афганістані", - сказав Жозеп Боррель.

За його словами, рівень співпраці буде залежати від готовності талібів виконати певні умови. Співпраця також не означатиме офіційного визнання влади талібів.

Боррель сказав, що новий уряд в Кабулі має також надати вільний доступ до гуманітарної допомоги, дотримуючись процедур і умов ЄС для доставки.