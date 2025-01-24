ЄС навряд чи запровадить санкції на російський СПГ, - Bloomberg

Європейський Союз не планує включати санкції на російський зріджений природний газ (СПГ) до нового пакету обмежень проти Москви, який очікується в лютому.

Натомість ЄС фокусується на дорожній карті, яка повинна поступово зупинити імпорт російського викопного палива, що розробляється на основі угоди між 10 країнами блоку.

є проблематичним через опір з боку Угорщини та залежність деяких країн від російського газу.

За даними видання, європейські політики побоюються, що різкі обмеження можуть призвести до економічних труднощів через можливі цінові шоки на енергоринку.

Bloomberg пише, що б