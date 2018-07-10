ЕС и НАТО подписали декларацию о сотрудничестве

Новости Политика 10.07.2018 - 14:37
Фото: подписание декларации между ЕС и НАТО (НАТО)
Фото: подписание декларации между ЕС и НАТО (НАТО)

Церемония состоялась накануне заседания глав государств-членов Альянса в Брюсселе

Европейский Союз и НАТО во вторник подписали совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Как сообщается, церемония подписания состоялась в Брюсселе, где 11 и 12 июля пройдет заседание глав государств и правительств НАТО.

Со стороны Евросоюза документ подписали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск, представителем от НАТО выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы подписали декларацию, которая выводит сотрудничество ЕС и НАТО на новый уровень. Наша цель ясна - мы хотим защитить европейских граждан всеми доступными средствами, и НАТО в этом – лучший партнер", - сказал Туск после церемонии.

Документ предусматривает усиление сотрудничества ЕС и НАТО в таких сферах, как военная мобильность, совместная подготовка к кибератакам и гибридным атакам, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией в Средиземном море.

"Эта новая декларация демонстрирует наше желание углублять и расширять наше сотрудничество. Столкнувшись со сложной и неопределенной ситуацией в сфере безопасности, мы должны работать вместе, чтобы сохранить нашу нацию и граждан", - отметил Столтенберг.

Напомним, глава Европейского совета Дональд Туск перед встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным призвал Трампа ценить Евросоюз в качестве союзника.

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Теги:  Евросоюз,  НАТО,  сотрудничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС