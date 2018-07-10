ЄС і НАТО підписали декларацію про співпрацю

Церемонія відбулася напередодні засідання глав держав-членів Альянсу в Брюсселі

Європейський Союз і НАТО у вівторок підписали спільну декларацію про співпрацю. Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляється, церемонія підписання відбулася в Брюсселі, де 11 і 12 липня відбудеться засідання голів держав і урядів НАТО.

З боку Євросоюзу документ підписали президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і президент Європейської ради Дональд Туск, представником від НАТО виступив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг.

"Ми підписали декларацію, яка виводить співробітництво ЄС і НАТО на новий рівень. Наша мета зрозуміла - ми хочемо захистити європейських громадян усіма доступними засобами, і НАТО в цьому – кращий партнер", - сказав Туск після церемонії.

Документ передбачає посилення співпраці ЄС і НАТО в таких сферах, як військова мобільність, спільна підготовка до кібератак і гібридним атак, боротьба з тероризмом і нелегальною міграцією в Середземному морі.

"Ця нова декларація демонструє наше бажання поглиблювати і розширювати наше співробітництво. Зіткнувшись зі складною і невизначеною ситуацією в сфері безпеки, ми повинні працювати разом, щоб зберегти нашу націю і громадян", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, глава Європейської ради Дональд Туск перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним закликав Трампа цінувати Євросоюз в якості союзника.