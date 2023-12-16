ЄС наступного тижня голосуватиме за 12 пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Європейський союз наступного тижня проведе голосування за 12 пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Австрія зняла свій резерв. Російські санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня", - повідомив він.

12 пакет санкцій проти РФ

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії , але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка вимагає від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Згодом стало відомо, що Австрія наклала "резерв для вивчення" нового пакету санкцій.

"Резерв для вивчення" - це коли керівництво країни просить додатковий час, щоб вивчити юридичний дрібний шрифт, перш ніж підписувати рішення ЄС.

Новий пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах по боротьбі з обходом обмежень і включає заборону на постачання російських алмазів.

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