В "ЕС" настаивают на встрече Зеленского с лидерами фракций ВР до нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с лидерами фракций Верховной рады и проинформировать о переговорных позициях, которые он будет представлять на нормандской встрече в Париже. Такое требование озвучила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план - существует ли он вообще, - с которым президент Зеленский поедет на нормандский формат в Париже", - отметила она.

"В этом контексте мы обращаемся к президенту Украины с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те "красные линии", которые недопустимо переходить, в том числе и в парламенте", - подчеркнула Геращенко.

Она подчеркнула, что фракция "Европейская солидарность" твердо настаивает на исключительно временном статусе осуществления местного самоуправления с особым порядком во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтвержден постоянный статус особенностей местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что мы голосовали только за временный статус", - подчеркнула политик.

"Мы никогда не поддержим ничего, что будет работать на федерализацию, на прямые переговоры с боевиками для того, чтобы вывести Россию из-под санкций и замораживание конфликта", - заявила Геращенко.

"Очень важно, чтобы накануне этой встречи президент нашел время встретиться с лидерами парламентских фракций, которые представляются общество", - еще раз подчеркнула она.