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ЄС наполягає на відновленні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Новини » Політика    09.07.2019 - 02:50
ЄС наполягає на відновленні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
Фото: Юнкер, Туск (UATV)

На Саміті Україна-ЄС обговорили необхідність незалежної роботи антикорупційних органів

Європейський союз наполягає на необхідності відновлення в Україні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Як передає РБК-Україна, про це йдеться у спільному комюніке учасників саміту, оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ.

Зокрема, сторони домовилися про важливість прискорення зусиль у боротьбі з корупцією, у тому числі упродовж поточного виборчого року.

"Ми привітали призначення суддів Вищого антикорупційного суду та прогрес у наближенні початку його роботи. Ми домовилися про нагальну необхідність відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і забезпечення необхідної незалежності та ефективного функціонування усіх антикорупційних установ", - вказано у спільній заяві президента Європейської ради Дональда Туск та президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

Нагадаємо, Верховна рада України 6 червня відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення. Зокрема, нардепи не змогли включити відповідний законопроект у порядок денний.

 

 

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