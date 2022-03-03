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ЕС направит 500 млн евро на помощь Украине

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Брюссель, Четверг 03 марта 2022 11:50
ЕС направит 500 млн евро на помощь Украине Фото: ЕС направит 500 млн евро на помощь Украине (flick.com/libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия приняла решение направить Украине по меньшей мере 500 млн евро на гуманитарную помощь. Средства будут выделены из бюджета ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы направим не менее 500 миллионов евро из бюджета ЕС на гуманитарную помощь. Будет выделено еще больше", - написала она.

В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС создает гуманитарный хаб для Украины в Румынии.

"Спасибо, что направляете помощь, полученную со всей Европы, на пункты пересечения границы в направлении Украины", - добавила она.

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