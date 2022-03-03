ЕС направит 500 млн евро на помощь Украине
Европейская комиссия приняла решение направить Украине по меньшей мере 500 млн евро на гуманитарную помощь. Средства будут выделены из бюджета ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.
"Мы направим не менее 500 миллионов евро из бюджета ЕС на гуманитарную помощь. Будет выделено еще больше", - написала она.
В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС создает гуманитарный хаб для Украины в Румынии.
"Спасибо, что направляете помощь, полученную со всей Европы, на пункты пересечения границы в направлении Украины", - добавила она.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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