ЄС, напевне, не конфіскує активи російського центробанку, - Reuters

Європейський союз, ймовірно, не конфіскує активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейські чиновники Джулія Пейн та Ян Струпчевський вважають арешт російських активів юридично ризикованим, адже, за їх даними, Москва пообіцяла відповісти арештом західних активів.

Заморожені активи центробанку РФ

ЄС, США, Японія і Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну.

Близько 200 мільярдів доларів з них зберігаються в Європі, переважно в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Конфіскація російських активів і передача їх Києву послабила б тиск на Захід щодо фінансування військових зусиль України, проте деяку європейські чиновники відкидають цю ідею як надто ризиковану.

"Конфіскації капіталу російських активів не відбудеться. Між країнами-членами ЄС немає згоди щодо цього", - заявило одне з анонімних джерел видання.

За даними видання, європейські чиновники стурбовані не лише законністю такої безпрецедентної конфіскації суверенних активів, але й потенційними наслідками для валюти євро; інвестори можуть вилучити євроактиви, побоюючись, що одного дня їхні гроші також можуть бути конфісковані.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Європейський союз просунувся у реалізації планів щодо запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського центрального банку.

Водночас США нещодавно дали зрозуміти, що вони можуть бути готовими до повної конфіскації активів. Але навіть менший крок з оподаткування прибутку просувався в ЄС повільно, оскільки кілька держав-членів та Європейський центральний банк стурбовані потенційним впливом, який цей крок може вплинути на стабільність євро.

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