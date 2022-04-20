В ЕС намерены ускорить соглашение о чрезвычайных правилах заполнения газовых хранилищ

Поскольку блок стремится уменьшить влияние Москвы, которая поставляет около 40% газа в ЕС, и готовится к возможным перебоям с поставками, предлагаемые правила потребуют от стран заполнить свои газовые хранилища не менее чем на 90% к 1 ноября с 2023 года и 80% в этом году.

Депутат ЕС Ежи Бузек, бывший премьер-министр Польши и ведущий законодатель парламента по правилам, сказал, что команда парламента надеется начать переговоры со странами ЕС через две недели и заключить соглашение, за которое законодатели могут проголосовать в июне. Парламент и страны ЕС должны одобрить закон.

На согласование и утверждение закона ЕС может уйти около двух лет, но правила в отношении газа были приняты в ускоренном порядке.

Нерешенные вопросы включают в себя то, что будет делать ЕС, если страны не смогут заполнить свои хранилища, и должен ли целевой показатель заполнения в этом году также составлять 90%. Газохранилища ЕС в настоящее время заполнены на 29%.

"Нам необходимо точно определить набор эффективных мер, предпринимаемых Еврокомиссией в случае, если страны ЕС систематически не достигают целей по наполнению", - заявил Бузек в парламентском комитете по энергетике.

Предложенные Еврокомиссией правила потребуют от стран принятия "всех необходимых мер" для заполнения своих хранилищ, включая возможную компенсацию компаниям, участвующим в покупке газа.

Страны ЕС спорят о том, как государства, у которых мало или совсем нет хранилищ, будут делить бремя покупки запасов для заполнения хранилищ в других странах по ценам, которые многократно подскакивали с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

Отдельно ЕС создает систему, позволяющую странам ЕС совместно покупать га, поскольку их совокупная покупательная способность позволит им договориться о более низких ценах.