RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЄС мають намір прискорити угоду про надзвичайні правила заповнення газових сховищ

Фото: газові сховища країн ЄС будуть заповнені на 80% до листопада (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Депутати Європарламенту, які ведуть переговори про надзвичайні правила заповнення європейських газових сховищ, наполягають на укладенні угоди в найближчі два місяці. Це повинно створити буфер пропозиції до зими, коли попит на газ для опалення досягає піку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки блок прагне зменшити вплив Москви, яка постачає близько 40% газу в ЄС, і готується до можливих перебоїв з поставками, пропоновані правила вимагатимуть від країн заповнити свої газові сховища не менше ніж на 90% до 1 листопада з 2023 року і 80% цього року.

Депутат ЄС Єжи Бузек, колишній прем'єр-міністр Польщі і провідний законодавець парламенту за правилами, сказав, що команда парламенту сподівається почати переговори з країнами ЄС через два тижні і укласти угоду, за яку законодавці можуть проголосувати в червні. Парламент і країни ЄС повинні схвалити закон.

На узгодження і затвердження закону ЄС може піти близько двох років, але правила щодо газу були прийняті в прискореному порядку.

Невирішені питання включають в себе те, що буде робити ЄС, якщо країни не зможуть заповнити свої сховища, і чи повинен цільовий показник заповнення в цьому році також становити 90%. Газосховища ЄС в даний час заповнені на 29%.

"Нам необхідно точно визначити набір ефективних заходів, що вживаються Єврокомісією в разі, якщо країни ЄС систематично не досягають цілей по наповненню", - заявив Бузек в парламентському комітеті з енергетики.

Запропоновані Єврокомісією правила вимагатимуть від країн вжиття "всіх необхідних заходів" для заповнення своїх сховищ, включаючи можливу компенсацію компаніям, які беруть участь у купівлі газу.

Країни ЄС сперечаються про те, як держави, у яких мало або зовсім немає сховищ, будуть ділити тягар покупки запасів для заповнення сховищ в інших країнах за цінами, які багаторазово підскакували з тих пір, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Окремо ЄС створює систему, що дозволяє країнам ЄС спільно купувати га, оскільки їх сукупна купівельна спроможність дозволить їм домовитися про нижчі ціни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз