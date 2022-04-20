У ЄС мають намір прискорити угоду про надзвичайні правила заповнення газових сховищ

Оскільки блок прагне зменшити вплив Москви, яка постачає близько 40% газу в ЄС, і готується до можливих перебоїв з поставками, пропоновані правила вимагатимуть від країн заповнити свої газові сховища не менше ніж на 90% до 1 листопада з 2023 року і 80% цього року.

Депутат ЄС Єжи Бузек, колишній прем'єр-міністр Польщі і провідний законодавець парламенту за правилами, сказав, що команда парламенту сподівається почати переговори з країнами ЄС через два тижні і укласти угоду, за яку законодавці можуть проголосувати в червні. Парламент і країни ЄС повинні схвалити закон.

На узгодження і затвердження закону ЄС може піти близько двох років, але правила щодо газу були прийняті в прискореному порядку.

Невирішені питання включають в себе те, що буде робити ЄС, якщо країни не зможуть заповнити свої сховища, і чи повинен цільовий показник заповнення в цьому році також становити 90%. Газосховища ЄС в даний час заповнені на 29%.

"Нам необхідно точно визначити набір ефективних заходів, що вживаються Єврокомісією в разі, якщо країни ЄС систематично не досягають цілей по наповненню", - заявив Бузек в парламентському комітеті з енергетики.

Запропоновані Єврокомісією правила вимагатимуть від країн вжиття "всіх необхідних заходів" для заповнення своїх сховищ, включаючи можливу компенсацію компаніям, які беруть участь у купівлі газу.

Країни ЄС сперечаються про те, як держави, у яких мало або зовсім немає сховищ, будуть ділити тягар покупки запасів для заповнення сховищ в інших країнах за цінами, які багаторазово підскакували з тих пір, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Окремо ЄС створює систему, що дозволяє країнам ЄС спільно купувати га, оскільки їх сукупна купівельна спроможність дозволить їм домовитися про нижчі ціни.