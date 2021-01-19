В ЕС намерены создать единую систему для контроля за соблюдением санкций

Фото: флаги ЕС (csamir.com)

В Европейской комиссии заявили о намерении Европейского союза создать единую систему контроля за соблюдением санкций. Еврокомиссия создаст базу данных для обмена информацией по санкциям.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Предполагается, что также будет создана система оповещения о нарушении санкционных ограничений и определен единый контакт для обращений по вопросам санкций.

Европейская комиссия считает, что система станет гарантом эффективности обмена данными между государствами-членами Евросоюза по вопросам реализации ограничительных мер.

Кроме этого, будет организована служба для анонимного оповещения о случаях обхода санкций Евросоюза.

Напомним, в середине декабря Евросоюз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

Позже Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что подготовило ответные санкции против ЕС.

На днях в Совете ЕС заявили, что еще пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. В частности, Албания, Северная Македония и Черногория, а также Исландия и Норвегия.