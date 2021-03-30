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ЕС намерен ввести санкции против граждан Ирана за нарушения прав человека

Новина українською → Брюссель, Вторник 30 марта 2021 20:15
ЕС намерен ввести санкции против граждан Ирана за нарушения прав человека Фото: (csamir.com)
Автор: Андрей Козловский

Европейский союз в среду планирует ввести санкции в отношении граждан Ирана за нарушения прав человека. Подобное решение примут впервые с 2013 года.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, санкции подразумевают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов некоторых физических лиц. При этом уточняется, что конкретные имена граждан Ирана будут опубликованы на следующей неделе, когда санкции вступят в силу.

В Евросоюзе отказались комментировать данную информацию.

Отмечается, что наряду с Соединенными Штатами с 2011 года Европейский союз ввел ряд санкций за нарушения прав человека против более чем 80 иранцев. Объясняя, почему именно сейчас ЕС принимает подобные меры, один из дипломатов сообщил, что "сообщество стремится занять более жесткую позицию в вопросе по защите прав человека".

"Те, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав, должны знать, что существуют определенные последствия", - подчеркнул один из дипломатов ЕС.

При этом уточняется, что введение рестрикций против Ирана не связано с усилиями по возобновлению ядерной сделки.

Напомним, ранее в Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи из-за нарушения прав человека.

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