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ЄС має намір ввести санкції проти громадян Ірану через порушення прав людини

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 30 березня 2021 20:15
ЄС має намір ввести санкції проти громадян Ірану через порушення прав людини Фото: (csamir.com)
Автор: Андрій Козловський

Європейський союз у середу планує ввести санкції стосовно громадян Ірану через порушення прав людини. Подібне рішення приймуть вперше з 2013 року.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, санкції передбачають заборону на в'їзд у країни ЄС, а також замороження активів деяких фізичних осіб. При цьому уточнюється, що конкретні імена громадян Ірану будуть опубліковані на наступному тижні, коли санкції набудуть чинності.

В Євросоюзі відмовилися коментувати дану інформацію.

Відзначається, що поряд зі Сполученими Штатами з 2011 року Європейський союз запровадив низку санкцій за порушення прав людини проти більш ніж 80 іранців. Пояснюючи, чому саме зараз ЄС приймає подібні заходи, один з дипломатів повідомив, що "співтовариство прагне зайняти більш жорстку позицію в питанні захисту прав людини".

"Ті, хто несе відповідальність за серйозні порушення прав, повинні знати, що існують певні наслідки", - підкреслив один з дипломатів ЄС.

При цьому уточнюється, що введення рестрикцій проти Ірану не пов'язане із зусиллями щодо відновлення ядерної угоди.

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

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