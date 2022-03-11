UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС намерен удвоить поддержку ВСУ до более чем 1 млрд долларов, - Боррель

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 11 марта, лидеры Европейского союза проголосуют за удвоение финансовой поддержки вооруженных сил Украины. В случае одобрения, финансовая поддержка ВСУ со стороны блока превысит 1 млрд долларов.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Все прекрасно понимали, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, так что еще 550 миллионов долларов", - сказал он.

По его словам, было несложно убедить лидеров ЕС пойти на этот шаг, который будет осуществляться по схеме Европейского фонда мира.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины