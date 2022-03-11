RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС має намір подвоїти підтримку ЗСУ до більш ніж 1 млрд доларів, - Боррель

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 11 березня, лідери Європейського Союзу проголосують за подвоєння фінансової підтримки Збройних сил України. У разі схвалення, фінансова підтримка ЗСУ з боку блоку перевищить 1 млрд доларів.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Всі прекрасно розуміли, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні, щоб продовжувати чинити тиск на Росію, так що ще 550 мільйонів доларів", - сказав він.

За його словами, було нескладно переконати лідерів ЄС піти на цей крок, який буде здійснюватися за схемою Європейського фонду миру.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України