ЄС має намір подвоїти підтримку ЗСУ до більш ніж 1 млрд доларів, - Боррель

У п'ятницю, 11 березня, лідери Європейського Союзу проголосують за подвоєння фінансової підтримки Збройних сил України. У разі схвалення, фінансова підтримка ЗСУ з боку блоку перевищить 1 млрд доларів.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Всі прекрасно розуміли, що ми повинні збільшити нашу військову підтримку Україні, щоб продовжувати чинити тиск на Росію, так що ще 550 мільйонів доларів", - сказав він.

За його словами, було нескладно переконати лідерів ЄС піти на цей крок, який буде здійснюватися за схемою Європейського фонду миру.