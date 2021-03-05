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ЕС намерен оштрафовать Великобританию из-за загрязнения воздуха

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 11:55
ЕС намерен оштрафовать Великобританию из-за загрязнения воздуха Фото: флаги ЕС (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Европейский суд в первом решении против Великобритании после Brexit постановил, что страна нарушает законы о загрязнении воздуха. Из-за этого Британию могут оштрафовать.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщается, Великобританию обвиняют в несоблюдении уровней диоксида азота, связанных с движением тяжелых транспортных средств. При этом Великобритания не приняла мер для минимизации нарушений загрязнения.

Таким образом, было установлено, что в 16 областях "систематически" превышали целевые показатели качества воздуха ЕС, установленные в 2008 году.

Отмечается, что несмотря на то, что Великобритания вышла из Европейского суда 31 декабря, к ней все еще будут вынесены решения по делам, в которых она принимала участие до Brexit.

Напомним, Европейский союз обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений о Brexit. в Частности, в несоблюдении соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.

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