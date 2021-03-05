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ЄС має намір оштрафувати Британію через забруднення повітря

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 11:55
ЄС має намір оштрафувати Британію через забруднення повітря Фото: прапори ЄС (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Європейський суд у першому рішенні проти Великобританії після Brexit ухвалив, що країна порушує закони про забруднення повітря. Через це Британію можуть оштрафувати.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як повідомляється, Британію звинувачують у недотриманні рівнів діоксиду азоту, пов'язаних з рухом важких транспортних засобів. При цьому Великобританія не вжила заходів для мінімізації порушень забруднення.

Таким чином, було встановлено, що в 16 областях "систематично" перевищували цільові показники якості повітря ЄС, встановлені у 2008 році.

Зазначається, що попри те, що Великобританія вийшла з Європейського суду 31 грудня, до неї все ще будуть винесені рішення у справах, в яких вона брала участь до Brexit.

Нагадаємо, Європейський союз звинувачує Велику Британію в невиконанні угод про Brexit. Зокрема, у недотриманні угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства.

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