В ЕС надеются, что второй тур выборов в Украине будет честным

Европейский союз надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС.

Как отмечается, по данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

"Европейский союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегая ненадлежащего напряжение", - говорится в заявлении.

В то же время в ЕС отметили, что во время первого тура выборов международные наблюдатели зафиксировали злоупотребления государственными ресурсами и подкуп избирателей.

"Хотя медиа-ландшафт разнообразный, освещение кампании часто было предвзятым, и между участниками конкурса не было настоящей политической дискуссии. Тем не менее, день выборов, который был мирным, оценивался положительно в целом и проложил путь до второго тура. Голосование было хорошо организованным, гладким, прозрачным и эффективным, и процедуры в целом соблюдались", - йеться в заявлении.

Напомним, вчера, 31 марта, в Украине состоялся первый тур выборов президента. По результатам подсчета 90% протоколов, Зеленский набирает 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.99% голосов, Юлия Тимошенко - 13.35%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко (11.53%) и Анатолий Гриценко (7,00%). Проголосовали более 16,5 млн избирателей.

Окончательные результаты выборов обещают обнародовать к 10 апреля. Второй тур запланирован на 21 апреля.