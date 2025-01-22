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ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році

Середа 22 січня 2025 22:14
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ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році Фото: віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз у 2025 році надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х.

"ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", - написав Домбровскіс після зустрічі з міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.

Він також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".

Фінансова допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила кредит для України на суму до 35 млрд євро за рахунок заморожених активів ЄС в рамках зобов'язань G7.

Нещодавно державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERА. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

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