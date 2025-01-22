ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році

Європейський Союз у 2025 році надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х.