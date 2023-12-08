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ЄС надасть країнам-членам повноваження припинити імпорт російського газу, - FT

Фото: російський газ у Європі можуть остаточно перекрити (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз готовий надати своїм країнам-членам право припинити імпорт газу з Росії та Білорусі. Це дозволить не сплачувати Москві компенсації за контрактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з проектом, запропонованим Брюсселем, будь-яка держава-член зможе блокувати компанії з Росії та Білорусії в отриманні потужностей на своїх газопроводах та терміналах зрідженого природного газу.

Держави-члени ЄС можуть мати право "частково або, де це виправдано, повністю обмежити" доступ до інфраструктури газовим операторам з Росії та Білорусії, щоб захистити їхні життєво важливі безпекові інтереси, пише FT.

За словами високопосадовця блоку, ця пропозиція може надати енергетичним компаніям ЄС основу для виходу з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності виплати величезної компенсації.

Очікується, що переговорники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту схвалить попередній текст у п'ятницю, 8 грудня.

Російський газ у Європі

Хоча блок із 27 членів поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує близько десятої частини постачання газу, включаючи постачання ЗПГ. Деякі держави-члени, включаючи Австрію та Угорщину, як і раніше, сильно залежать від постачання з Росії.

Незважаючи на війну, "Україна" дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

При цьому Україна не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який закачується у грудні 2024 року.

"Газпром" припинив публікацію даних про постачання газу до Європи. Проте розрахунки показують, що обсяги у 2023 році впали більш ніж удвічі.

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